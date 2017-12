Ces films injustement passés inaperçus en 2017

S’il n’est pas sûr que 2017 restera comme un très grand crû dans l’histoire du cinéma (aucun chef d’œuvre évident en vue), l’année a bien entendu offert son lot de propositions mémorables. Et parmi elles, comme il est d’usage, certaines, pour ne pas dire la plupart, n’ont pas connu la reconnaissance immédiate qu’elles méritaient.

Il faut ici parler de reconnaissance plutôt que de succès, en tout cas de succès commercial. La «structure du marché» (pardon) du cinéma en salles est désormais telle qu’il est pratiquement exclu qu’un film tant soit peu ambitieux figure dans les hauteurs du box-office.

Parmi les 47 titres distribués en 2017 et ayant dépassé le million d’entrées en France, seuls La La Land de Chazelle, Split de Shyamalan et, à la rigueur, Dunkerque de Nolan, présentent un intérêt comme idée du cinéma ou simplement originalité dans la mise en scène.

La reconnaissance et le succès, deux échelles différentes

Ce sont trois films de majors qui, indépendamment de leurs qualités, ont bénéficié de la puissance de distribution et de promotion de ce système. Mais le meilleur film hollywoodien de l’année, Detroit de Kathryn Bigelow, n’aura pas pu atteindre un tel score.

En sens inverse, et de manière exemplaire, la plus haute reconnaissance est allée à deux très beaux films français (et ce n’est sans doute pas terminé, la saison des prix arrive). Mais ni 120 Battements par minute de Robin Campillo, pour lequel ses 800.000 entrées doivent être considérées comme un triomphe, ni Visages Villages d’Agnès Varda et JR, qui ont toutes raisons de se féliciter de leurs 230.000 entrées, ne jouent dans la catégorie des caïds du box-office.

Et il en va de même avec les 360.000 entrées de Barbara, qui sont une très belle réponse au film de Mathieu Amalric, ou La Villa, un des meilleurs scores de Robert Guédiguian (déjà plus de 320.000 entrées),

C'est a fortiori le cas du magnifique Félicité d’Alain Gomis, à juste titre remarqué au Festival de Berlin et à sa sortie, mais qui aura attiré 65.000 spectateurs.

Mal montrés, vite évacués

Beaucoup de beaux films auront été loin de susciter autant l’attention, et seront donc restés dans les enfers du box-office, d’autant plus que les salles les programment souvent de manière très médiocre, et les excluent des écrans avant qu’ils aient une chance de construire un possible public.

À LIRE AUSSI À Cannes, il y a aussi eu un acte politique pour le cinéma (enfin!)

Précisons qu’on ne mentionnera ici que des films qui avaient ce qu’on appelle dans le jargon des marchands un «potentiel public», des films qui, en d’autres temps, auraient pu attirer un beaucoup grand nombre de spectateurs –alors que, aussi beaux soient par exemple Laetitia de Julie Talon ou Les Derniers Jours d’une ville de Tamer El Saïd, tout en se désolant qu’ils aient été si peu vus, on en sera moins étonné.

Parmi eux, commençons par deux amendes honorables, puisqu’ils n’ont pas été chroniqués sur Slate, ce qui est bien dommage et entièrement de la faute de l’auteur de ces lignes.

Un des films les plus importants de 2017, sans doute la réflexion la plus intelligente sur l’Europe aujourd’hui en même temps qu’une œuvre puissante et sensuelle, est Western de la réalisatrice allemande Valeska Grisebach. L’année aura aussi vu une nouvelle réalisation tout à fait accomplie, drôle et émouvante d’Aki Kaurismaki, L’Autre Côté de l’espoir, injustement resté absent de ces virtuelles colonnes.

Français, Américains, Européens...

Parmi les beautés de 2017 victimes d’une injuste obscurité figurent plusieurs premiers films français dont on veut croire que ce destin inique n’empêchera pas leurs si prometteurs auteurs de poursuivre.

Ainsi de Lumières d’été, premier long métrage de fiction de Jean-Gabriel Periot et de la découverte des débuts de Marine Francen, Le Semeur, ou de Rachida Brakni, De sas en sas.

Même une véritable réussite d’un cinéaste aussi connu qu’André Téchiné, Nos années folles, aura également connu un incompréhensible désintérêt. Sans parler du si juste et émouvant Tous les rêves du monde de Laurence Ferreira Barbosa, dont la très grande majorité de nos contemporains n'a simplement pas l’idée qu’il existe, alors qu’ils l’auraient presque certainement aimé s’ils l’avaient vu.

Le cinéma indépendant américain n’est pas logé à meilleure enseigne. L’admirable Certaines femmes de Kelly Reichardt, l’énergie vitale de American Honey d’Andrea Arnold, ou l’invention fantastique d’Upstream Colours de Shane Carruth sont ainsi restés lettres quasi-mortes pour le public.

D’Europe, on aura vu arriver d’autres belles propositions, qui elles n’ont plus n’ont pas réussi à obtenir un minimum de visibilité.

C’est le cas, malgré son Ours d’or à Berlin, de Corps et âme de la Hongroise Ildiko Enyedi. C’est le cas malgré son univers d’étrangeté et de suspens de Thelma du Norvégien Joachim Trier, et c’est le cas, malgré le sujet passionnant remarquablement mis en scène par le Bosniaque Danis Tanovic, de Mort à Sarajevo.

... Japonais, Latino-américains, Africains

Citons encore, venus des quatre coins du monde, le conte fantastique Sayonara du Japonais Kôji Fukada, et celui du Chilien Christopher Murray, Le Christ aveugle, le western austral de l’Argentin Emiliano Torres Patagonia ou ces deux très belles œuvres venues d’Afrique, du Burkina avec Wallay de Berni Golbblat et d’Afrique du Sud avec Les Initiés de John Trengove.

Qu'ils soient ignorés, et ce sont des histoires, des paysages, des langues, des rythmes, des musiques, des idées que le cinéma mettait cette année à notre portée, mais qui n’auront pas été rencontrés.

Jorge Luis Borges disait qu’on devrait écrire sur la couverture des livres côte à côte le nom de l’écrivain et celui de lecteur, puis qu’un livre n’existe que par la rencontre de ces deux personnes. Cette année, il aura manqué le nom des spectateurs sur l'affiche de beaucoup, beaucoup de films.

À LIRE AUSSI Le meilleur des pires comédies françaises de 2017

On dira que ça a toujours été le cas, qu’il y a toujours eu des œuvres restées injustement dans l’ombre? Assurément. Mais le phénomène va s’aggravant, quand le cinéma est sans doute plus prolifique que jamais, sur le plan artistique et en termes de diversité, mais quand le marché est, lui, de plus en plus concentré.

On dira, aussi, qu'il existe aujourd'hui d'autres manières de voir les films, sur Internet ou en DVD. C'est tout aussi vrai. Mais il reste que c'est la salle qui acte l'existence d'un film comme film, et pratiquement toujours détermine son sort aussi sur les autres modes de circulation.