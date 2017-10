La télévision britannique va diffuser des images de seins pour la première fois en journée

Les seins des femmes sont encore très souvent un sujet tabou pour les médias. Sur Facebook ou Instagram, on ne compte plus les photos censurées parce que celles-ci montraient une poitrine dénudée, ou des tétons, au grand dam des militantes féministes. Mais il semble que le Royaume-Uni ait décidé d’aller dans l’autre sens : dès demain, lundi 16 octobre, une publicité contenant une paire de seins sera diffusée en journée pour la première fois à la télévision britannique.



La vidéo, comme l’explique The Telegraph, fait partie d’une campagne contre le cancer des seins, orchestrée par l'association CoppaFeel!. La publicité, longue d’une minute, explique aux femmes comment auto-examiner leurs poitrines et les encourage à «faire confiance à leur propre toucher». Une étude menée par l’association indique que près de 80% des jeunes femmes britanniques ne s’auto-examinent pas régulièrement et que 60% d’entre elles ne savent pas comment le faire.

L’idée pour CoppaFeel! est de normaliser «la vision de seins nus et de booster la confiance des jeunes femmes» explique The Independent. Et si certains sont choqués par la vision de seins, c’est tant mieux, explique Nathalie Kelly, la présidente de CoppaFeel! :