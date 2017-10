Barack Obama devient le premier président américain à choisir un artiste noir pour son portrait officiel

Alors même qu’il n’est plus au pouvoir, Barack Obama continue à prendre des décisions novatrices. L’ancien président américain vient d’annoncer qu’il avait sélectionné le peintre hip hop Kehinde Wiley pour la réalisation de son portrait qui sera exposé au Smithsonian National Portrait Gallery.

Il est de coutume pour le musée basé à Washington de commander un portrait du président et de la première dame, une fois leur mandat terminé. D'après Quartz, depuis George Bush père, tous avaient jusqu’à présent choisi de se faire peindre par Everett Raymond Kinstler, au style plutôt sobre. Le choix de Michelle Obama s’est porté sur Amy Sherald, une artiste basée à Baltimore, connue pour ses nombreuses peintures d’hommes et de femmes noirs.

La décision du couple Obama signifie que Amy Sherald Kehinde Wiley deviendront les premiers artistes noirs à avoir peint un portrait présidentiel pour le Smithsonian.

Kehinde Wiley, note The Hill, est connu pour ses portraits colorés mélangeant culture noire américain et motifs européens classiques. L’artiste a notamment peint le rappeur Ice T dans le style du portrait de Napoléon par David. Le peintre s’était par le passé déclaré intéressé par l’idée de peindre Barack Obama, comme ici dans une interview donnée à la BBC :

Pour découvrir les deux oeuvres, rendez-vous en 2018 même si aucune date précise n’a pour l’instant été annoncée.

Pres. Obama & fmr First Lady Obama chose Kehinde Wiley & Amy Sherald to paint their Smithsonian portraits. Here’s some of their work… pic.twitter.com/NLBg1y845N