Pour se rendre compte de la puissance d’Harvey Weinstein, il faut regarder les Oscars

34. C’est le nombre de discours de remerciement aux Oscars qui ont mentionné Harvey Weinstein depuis 1993. Cela fait du producteur américain, accusé par des dizaines de femmes de viol et de harcèlement sexuel, l’une des personnes les plus remerciées de l’histoire de la remise de prix hollywoodienne, juste derrière Steven Spielberg et dieu.



C’est le site américain Quartz qui a compilé ces informations, regardant «tous les discours disponibles et archivés par l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences”. Le site d’information a même réuni ces discours dans un supercut. Un constat s’impose alors, Harvey Weinstein était bien l’un des hommes les plus puissant de l’industrie du cinéma américaine.

How powerful was Harvey Weinstein? In Oscars acceptance speeches #Weinstein has been thanked as often as God... https://t.co/xPAABnWyxd pic.twitter.com/bAby1HfbDY — George Parrett (@GeorgeParrett) October 13, 2017



Il faut dire que ses films ont été nommés plus de 300 fois aux Oscars, comme le note le New Yorker. On lui doit notamment les succès de «Pulp Fiction», «The Artist» ou «Le Discours du Roi». Mais cette toute-puissance n'est plus : l’Académie des Oscars se réunit ce week-end pour décider, ou non, de retirer sa carte de membre au producteur.



C’est également la décision qu’a pris l’Académie Britannique du film et de la télévision cette semaine, alors que l’homme a été licencié de sa propre entreprise, The Weinstein Company. Depuis les révélations du New York Times et du New Yorker, deux enquêtes ont été ouvertes à New York et à Londres. Et de nombreuses stars, comme Meryl Streep ou George Clooney, ont pris la parole pour dénoncer ses actions, signant la chute de l’ancien roi d’Hollywood.