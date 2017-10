Comment la désinformation russe s'est retrouvée jusque sur Pinterest

Quand les médias américains évoquent la campagne de désinformation russe qui a eu lieu lors de la dernière campagne présidentielle, les noms de Facebook, Google et Twitter arrivent rapidement sur toutes les lèvres. Il se trouve que Pinterest a également fait les frais de cette campagne, mais de façon indirecte, rapporte le Washington Post.

Pinterest est l'un des principaux réseaux sociaux du monde. Son nombre d'utilisateurs est moins important que celui de Facebook ou de Twitter, mais il est très utilisé par des personnes qui apprécient la possibilité de trouver des idées pour leur décoration d'intérieur, des recettes de cuisine, suivre la mode...

Sauf que le site lancé par Ben Silbermann, Paul Sciarra et Evan Sharp, en 2010, a visiblement été un dommage collatéral de la campagne de propagande russe.

«Peu de monde associerait ce réseau social à la politique –et encore moins les trolls. Mais au cours de la campagne 2016, le site a servi de recueil à des milliers de posts politiques créés par des agents russes dans le but de façonner l'opinion publique et de créer la discorde dans la société américaine, a reconnu l'entreprise ce mercredi 11 octobre. Les agents russes ne semblent pas avoir posté directement sur Pinterest, mais leur sphère d'influence s'est développé jusqu'au site grâce aux utilisateurs qui sont tombés sur leur travail et l'ont épinglé à leur insu sur leur scrap board Pinterest.»