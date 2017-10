Voici toutes les fois où Marge Simpson aurait dû quitter Homer

La relation entre Marge et Homer Simpson est l'une des plus adorables de la télévision. Enfin presque. Dans un article publié sur le site New Statesman (partagé notamment par l'un des scénaristes de la série), Anna Leszkiewicz a remonté la totalité de l'histoire de la série pour identifier les épisodes problématiques pour le couple, les détailler, et déterminer quand Marge aurait dû quitter son mari.

i scientifically calculated the exact moment marge should have left homer in the simpsons. surprisingly depressing! https://t.co/Zzms1vACqT — anna leszkiewicz (@annaleszkie) 6 octobre 2017

Si pendant les neuf premières saisons, il arrive régulièrement à Homer de faire n'importe quoi, de ne pas soutenir sa femme, de partager des détails sur sa vie privée, de placer sa famille dans des situations compliquées et/ou dangereuses, New Statesman place le point de non-retour au cinquième épisode de la neuvième saison («Le Papa Flingueur»), quand Homer se procure une arme.

«Après neuf saisons passées à saper les espoirs de Marge qui rêve d'une vie plus indépendante, à vivre des disputes extrêmes et des excuses remplies de larmes, et à frapper son fils, Homer a une arme. COURS POUR TA VIE MARGE. Voici, selon moi, le moment où Marge aurait dû quitter Homer pour de bon. Les neuf saisons précédentes, montrent une relation imparfaite, mais aimante. Cependant, les problèmes de dépendance rampante d'Homer et le refus de permettre à Marge de vivre une vie en dehors de leur maison familiale me font flipper. Homer s'est avéré être un mari violent, instable, manipulateur et téméraire –maintenant, il est un mari violent, instable, manipulateur et téméraire, AVEC UNE ARME.»

L'aspect dysfonctionnel de la famille avait déjà été abordé dans un documentaire célébrant les vingt ans de la série. À la fin, l'humoriste Conan O'Brien (qui a travaillé sur le dessin animé) racontait en rigolant la fin qu'il écrirait s'il en avait la possibilité: