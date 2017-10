Cet élu républicain anti-avortement avait demandé à sa maîtresse d'avorter

En tant que représentant de la Pennsylvanie à la Chambre des représentants, Tim Murphy vote systématiquement pour limiter l'accès à l'avortement. En janvier 2017, il célébrait le vote d'une proposition de loi interdisant les financements publics pour l'IVG, se disant plein d'espoir que «notre nation honorera la vie dès le moment de la conception».

Or, il s'avère qu'environ une semaine avant cette déclaration, Murphy demandait à sa maîtresse d'avorter. Le quotidien Pittsburgh Post-Gazette vient de publier les textos gênants de Shannon Edwards, qui réagit à un message anti-avortement que Murphy avait posté sur Facebook:

Il avait rétorqué que c'était son équipe, et pas lui, qui était à l'origine des posts anti-avortement. Mais après cet échange, il a continué de publier des communiqués célébrant son combat pour la «vie»:

«Nous devons encourager et donner priorité à l'adoption et offrir de la compassion et des prières pour les mères et les pères qui sont en difficulté au sujet de ces questions de vie.»