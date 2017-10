4chan a encore dérapé après la tuerie de Las Vegas

Ce Geary Danley a reçu une attention toute particulière de la part des trolls. Il semble avoir été emporté dans cette tempête virtuelle car il porte le même nom de famille que Marilou Danley, une femme susceptible d'avoir été son épouse et sur laquelle la police a enquêté car elle aurait pu être complice de Paddock (il a depuis était annoncé qu'elle n'était probablement pas impliquée). Des fouineurs d'extrême droite ont publiquement épinglé Marilou, ont trouvé une page Facebook semblant être celle de Geary et l'ont présenté comme sympathisant de la gauche – le compte en question ayant liké des pages comme celle des «Liberal Progressive Democrats» et de l'émission télévisée de la journaliste de gauche Rachel Maddow. Certains usagers du sous-forum 4chan «Politically Incorrect» se sont basés sur ces détails non confirmés pour construire l'histoire d'un Geary Danley, dingue anti-Trump devenu violent.

Comme le note Ryan Broderick, du site Buzzfeed News, au moins six chaînes 4chan ont fait circuler la rumeur selon laquelle Danley était le tireur présumé, de bons citoyens anonymes précisant qu'il était «INSCRIT COMME DÉMOCRATE SUR LES LISTES ÉLECTORALES» et «un psychotique anti-Trump CARRÉMENT ANTIFA». Histoire de noircir le tableau, si vous faisiez une recherche «Geary Danley» dans Google, vous seriez tombé sur ces sujets bidons classé dans la rubrique «À la une», faisant passer ces rumeurs pour des informations vérifiées. Google a transmis la déclaration suivante à la presse: