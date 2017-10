Quand Ryan Gosling s'amuse d'avoir sauvé le jazz

La La Land a presque gagné l'Oscar du meilleur film, mais l'œuvre de Damien Chazelle avait gagné une bonne grosse polémique avant ça.

Cet art, c'est le jazz, que le personnage interprété par Ryan Gosling tente de sauver au cours du film.

Invité quelques mois plus tard à présenter le Saturday Night Live, Ryan Gosling est donc revenu en rigolant sur cette polémique.

L'acteur, qui faisait la promotion de son nouveau film Blade Runner 2049, a passé les cinq minutes de son monologue à se vanter d'avoir sauvé le jazz.

«La dernière fois que j'étais aussi enthousiaste, c'est quand j'ai sauvé le jazz. Vous savez que j'ai sauvé le jazz, pas vrai? J'ai fait ce film La La Land, et tout le monde a dit que j'avais sauvé le jazz. Je crois qu'il était mourant et que je l'ai sauvé. [...] Pour les curieux, j'étais le dernier à penser que je sauverais le jazz. Je me disais: “Moi? Ryan Gosling? Un gamin blanc du Canada. J'imagine que je peux essayer de le sauver”. Et c'est ce que j'ai fait.»