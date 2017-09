Pornhub développe son porno pour mal-voyants

Les pornos doivent être accessibles à tous (les plus de 18 ans). C'est en tout cas ce qu'estime Pornhub. Pour n'exclure personne de l'accès à ses vidéos, la plate-forme pornographique a développé de nouvelles fonctionnalités à destination des mal-voyants, rapporte Wired.

En 2016, le n°1 du porno avait déjà mis en place un système d'audiodescription. «Ça donne une voix à peu près neutre qui accompagne le spectateur dans sa vidéo, en lui décrivant ce qui s’y passe», détaillait alors Libération.

Pornhub continue de multiplier ce genre de fonctionnalités pour toucher tout type de publics. Pour les personnes qui souffriraient d'une déficience visuelle, la plate-forme propose par exemple un outil permettant d'agrandir la taille des textes. Les daltoniens pourront de leur côté profiter d'un plus fort contraste de couleurs entre les images et l'arrière-plan, ou la souris. Besoin d'accéder aux «vidéos les plus vues» ou aux «films des porn stars»? Il suffit de le dire, et la reconnaissance vocale vous conduit à la page demandée. Des raccourcis claviers visent eux aussi à faciliter la tâche des mal-voyants, poursuit Wired, avec notamment la touche «Echap» qui permet un retour en arrière, ou la lettre S qui lance une recherche.

Croire que de telles fonctionnalités seraient anecdotiques sur un site porno, ce serait oublier le trafic qu'enregistre Porn Hub chaque jour dans le monde: «Selon le site d'analyses Alexa, Pornhub est le 38e site internet le plus important du monde, rappelle Wired, il est plus fréquenté qu'Ebay, Imgur ou Wordpress. Quand des sites web de cette envergure agissent, l'impact est immédiat et tangible, et ce pour des millions de personnes.» Les autres géants du web n'ont plus qu'à prendre exemple.