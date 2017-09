L'Eglise satanique se bat pour sauver le droit à l'avortement dans le Missouri

Aux États-Unis, le Temple Satanique est une organisation militante qui lutte pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la rationalité, l'égalité et les droits des femmes. Ils se sont fait connaître du grand public lorsqu'ils ont réussi à faire introduire des cahiers de coloriage satanistes dans des écoles publiques de Floride, en réponse à la décision d'un juge local qui avait autorisé la distribution de bibles dans les écoles. Leur raisonnement est toujours le même: si les autorités acceptent d'introduire du religieux dans la sphère publique, alors le satanisme doit aussi être bienvenu.

C'est une logique similaire qui a mené les satanistes, qui ne sont pas des adeptes du diable, à faire un procès contre les lois qui restreignent le droit à l'IVG dans l'État conservateur du Missouri. En effet, dans le Missouri, les femmes qui veulent un avortement sont obligées de venir à la clinique pour lire des brochures expliquant que «la vie de chaque être humain débute à la conception» et que l'avortement «met fin à la vie d'un être vivant séparé et unique». Après avoir lu cela et discuté avec une infirmière, les femmes doivent attendre 72 heures avant d'avoir une IVG à la même clinique.

Or selon les satanistes, comme leur propre religion promeut la pensée rationelle, forcer ainsi une femme à lire des textes anti-avortement constitue une violation de leurs croyances. En 2015, une Sataniste connue sous le nom de Mary Doe a donc fait un procès à l'État du Missouri et, si la plainte a été rejetée en première instance, les avocats du Temple ont fait appel et vont présenter leurs arguments le 20 septembre.

Selon l'avocat du Temple, James Mac Naughton, «l'État promeut activement une croyance religieuse» (que la vie commence à la conception) qui est en conflit avec les convictions de Mary Doe. Pour les satanistes, il s'agit donc d'une violation du premier amendement de la Constitution, selon lequel le gouvernement ne peut pas passer de lois qui favorisent une religion plutôt qu'une autre.