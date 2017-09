Au sein du couple hétéro, la femme perd en général son désir plus vite

Ce n'est un secret pour personne: dans le couple, il est très fréquent (qui a dit «inévitable»?) que le désir s'étiole à mesure que les années passent. Une étude menée sur plus de 11.000 citoyens et citoyennes britanniques aux âges variant entre 16 et 74 ans a non seulement confirmé cet état de fait, mais a permis d'apporter quelques précisions supplémentaires sur les caractéristiques de cette perte de désir.

Les chiffres sont édifiants: si 15% des hommes affirment ne pas s'être intéressés au sexe pendant au moins 3 des 12 mois précédents, c'est le cas de 34,2% des femmes. Les principales raisons évoquées sont, comme on opouvait s'y attendre, l'âge, la santé, et le moral. D'après les chiffres, les femmes en couple avec un homme depuis de nombreuses années voyaient même leur intérêt pour le sexe se réduire à peau de chagrin, et ce de façon bien plus rapide que chez les hommes.

Spirale

D'après USA Today, qui relaie cette étude, la libido des femmes étant plus liée que celle des hommes à la satisfaction apportée par leurs précédentes relations sexuelles ainsi qu'à la qualité de leur relation amoureuse, celles-ci seraient susceptibles d'être plus rapidement touchées par une perte de désir. Le manque d'épanouissement accroîtrait leur désintérêt pour les choses du sexe, créant un effet de spirale pouvant les mener à ne plus éprouver aucun désir.

L'étude met également en valeur l'importance du dialogue dans la longévité du désir conjugal. Les couples qui parlent de sexe régulièrement souffrent moins de cette baisse de libido que ceux pour qui ce sujet doit rester cantonné à la chambre à coucher. Rappelons que parler de sexe avec une personne majeure et consentante n'est pas quelque chose de dégradant, et qu'on peut parler de relations sexuelles et de désir sans tomber systématiquement dans la gauloiserie bigardienne.