Dix ans après son «Leave Britney Alone», Chris Croker dit «aux haters d'aller se faire foutre»

C'est devenu l'une des vidéos mythiques du web des années 2000. Ce 10 septembre 2007, un enregistrement de quatre minutes est publié sur YouTube, MySpace et Metacafe, avec pour titre «Leave Britney Alone». On peut y voir un jeune homme avec un drap blanc derrière lui en train de prendre la défense de Britney Spears, après sa performance catastrophique aux MTV Music Awards, avant de craquer et de se mettre à pleurer. Et puis, au bout de trois minutes arrive la punchline qui fera le tour du monde.

«Laissez-la tranquille! Vous avez de la chance qu'elle continue à se produire pour vous, bande de bâtards! Laissez Britney tranquille!»

En l'espace de deux heures, la vidéo accumule deux millions de vues, raconte Know Your Meme. Elle deviendra l'un des plus beaux mèmes des années 2010. La vidéo est copiée, recopiée, circule de site en site, et finira même sur les écrans de télévision. Dix ans après, Chris Crocker, l'auteur de cette vidéo, en a publié une nouvelle, cette fois-ci sur Twitter.

Il y fait le bilan de cette notoriété soudaine et extrême, et explique les choses qu'il a apprises depuis qu'il a publié cette fameuse vidéo, alors qu'il était encore ado.

«La première chose serait de ne pas se laisser affecter par ce que les gens disent de vous sur internet. Je savais que si j'essayais d'expliquer, les gens ne pourraient pas comprendre. Ma mère est devenue SDF cette année-là, elle rentrée d'Irak, elle avait des problèmes de drogues, et j'avais des problèmes dans ma famille. Je savais que si j'essayais d'expliquer, personne ne m'écouterait. À la place, je me suis dit que si les gens n'allaient pas me prendre au sérieux, alors j'allais me comporter comme ils l'attendaient. Ça ne m'a pas aidé au final. Ne laissez pas les mots employés par d'autres personnes vous définir.»

Jezebel rappelle ainsi les nombreuses insultes envoyées par différentes personnes sur internet, mais aussi à la télé à l'encontre de Crocker: notamment une «fille avec une pomme d'Adam» dans l'émission «Fox and Friends». Et le jeune homme finit par un très, très bon conseil qu'on ne saurait trop vous conseiller de suivre.

«On oublie parfois que les choses que l'on poste en ligne peuvent y rester longtemps. Nous voilà, dix ans après cette vidéo, et on en parle toujours. Donc faites attention quand vous postez quoi que ce soit.»

Avant de finir sur un dernier conseil.