Abasourdis face à la succession des deux ouragans, Harvey et Irma, mariés depuis soixante-quinze ans

Ils s'appellent Harvey et Irma, ont 104 et 93 ans, sont ensemble depuis les années 1940, mariés depuis 1942, et voient aujourd'hui leurs prénoms être utilisés pour l'une des plus tristes catastrophes météorologiques de l'année, rapporte le New York Times, qui leur consacre un portrait.

«Quand Irma et Harvey sont nés, au début du XXe siècle, la radio venait tout juste d'être inventée, et le câble n'allait pas voir le jour avant plusieurs décennies. Un siècle plus tard, après 75 ans de mariage, ils ne peuvent rien faire d'autre que regarder alors que leurs noms apparaissent à l'écran, accompagné de chiffres signalant le nombre de morts et les notifications de destruction et d'évacuation.»

Et voici Harvey et Irma, 104 et 92 ans, mariés depuis 75 ans. https://t.co/3LFbYr4H4U — Johan Hufnagel (@johanhufnagel) 7 septembre 2017

Irma se demande d'ailleurs comment il est possible que leurs deux noms soient associés à de telles tragédies. Comme l'expliquait Le Monde il y a quelques jours, si pour l'Europe, «c’est le service météorologique de l’université libre de Berlin qui nomme tous les anticyclones, dépressions et ouragans», pour le reste du monde, «l’organisation météorologique mondiale (OMM) fait autorité. En revanche, elle ne baptise un vent que s’il dépasse la vitesse de 119 km/h et qu’il est accompagné de pluies torrentielles. Cette organisation délègue à cinq organismes régionaux le rôle de choisir les noms».

Pour la zone des Caraïbes, du Golfe du Mexique et de l'Atlantique nord, il existe six listes de noms (une par année) utilisée par rotation, et employées par ordre alphabétique. Celle de 2017 sera donc, en grande partie réutilisée en 2023.

En grande partie, explique le New York Times, parce que seuls les «ouragans qui laissent derrière eux un bilan assez lourd pour qu'on se souvienne d'eux voient leur nom retirer». Harvey avait ainsi été utilisé à sept reprises depuis 1981, et Irma a remplacé Irene, après l'ouragan de 2011. Le «H» et le «I» se succédant dans l'ordre alphabétique, l'ouragan Irma a succédé à l'ouragan Harvey, et l'ouragan Jose pourrait bien suivre.

«Étant donné la férocité des ouragans Harvey et Irma, ce sera probablement la première et la dernière fois que leurs noms apparaissent ensemble.»

En attendant Harvey et Irma Schluter vont continuer à observer leurs homonymes menacer les États-Unis, en trouvant toutes ces catastrophes «très tristes».