Avec des pointes à 363 km/h, que représente la vitesse de l'ouragan Irma?

Le constat des météorologues est sans équivoque: l'ouragan Irma qui frappe actuellement les Antilles est le plus puissant jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, la plus élevée, il a causé d'importants dégâts matériels et fait déjà au moins huit morts et 23 blessés dans la partie française de l'île de Saint-Martin. Ce bilan dressé par le ministère de l'Intérieur n'est que provisoire, et ne prend pas en compte les conséquences certaines du passage de l'ouragan au-dessus de l'île voisine de Saint-Barthélémy, dans l'après-midi du 6 septembre.

Née au large du Cap-Vert la semaine dernière, la tempête tropicale Irma a progressivement gagné en puissance alors qu'elle se dirigeait vers l'est, nourrie par la température élevée des eaux de cette partie de l'Atlantique Nord, à plus de 26°C.

Samedi 2 septembre, elle s'est renforcée en ouragan de catégorie 3. Trois jours plus tard, elle passait en catégorie 5, avec des rafales atteignant les 280 km/h. Dans la nuit de mardi à mercredi, une rafale a été mesurée à 363 km/h... Plus rapide que la vitesse maximale d'un TGV en service commercial, légèrement moins que le record officiel d'une Formule 1:

Pour se rendre compte de la force de ces bourrasques, il suffit de comparer la pointe de vitesse atteinte par Irma à celles qu'ont atteint les tempêtes les plus importantes au cours des 37 dernières années en métropole française:

La vitesse des vents devrait faiblir au fur et à mesure qu'Irma s'éloignera de la mer, et devrait être de «seulement» 225 km/h lorsque l'ouragan atteindra la Floride ce week-end, d'après les prévisions de trajectoire du National Hurricane Center. Il a épargné Porto Rico et se dirige désormais vers le nord de la République dominicaine et d'Haïti.