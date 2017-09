Une journaliste a compilé les théories conspi les plus folles à propos de Rihanna

Le monde n'a pas attendu l'avènement de Rihanna pour commencer à échafauder des théories du complot à propos des stars. On a ainsi pu apprendre qu'Avril Lavigne était en fait morte en 2003, tout comme Paul McCartney en 1966. Constatant que les théories du complot se multipliaient autour de Riri, une journaliste du site The Debrief a compilé cinq des théories les plus fumeuses que l'on rencontre régulièrement dans les recoins de l'internet.

Parmi les grands classiques, Rihanna serait une reptilienne, ce que de nombreuses vidéos YouTube tentent de prouver à l'aide d'effets spéciaux foireux ou de ralentis consternants.

Le clip de «Where Have You Been» serait même une façon pour la chanteuse d'exprimer sa lassitude de devoir se grimer en humaine alors qu'elle n'est en fait qu'un reptile. Le même article relaie également les théories selon lesquelles Rihanna ferait partie des Illuminati, ce que prouve notamment le clip d'«Umbrella», truffé de triangles et d'yeux maléfiques (qui font partie de l'imagerie du groupuscule).

Plus singulière, une théorie affirme que la chanteuse serait à l'origine de la mort de Whitney Houston, ou en tout cas qu'elle l'aurait prédite dans sa vidéo «We Found Love», qui la montre en train de vivre une relation toxique avec Calvin Harris, pas dépourvue de substances illicites, puis de couler dans sa baignoire. Les conspirationnistes n'ont pu s'empêcher d'y voir une allusion à la relation tumultueuse de Houston et Bobby Brown et à la mort de la chanteuse en 2012.

La vidéo de «We Found Love», elle, date de 2011. Rihanna ayant longtemps été pressentie pour interpréter le rôle principal du remake de Bodyguard, les forums ont fini par s'exciter autour de cette théorie, certains utilisateurs allant même jusqu'à affirmer que le clip constitue une preuve de la préméditation de la mort de Whitney Houston par Rihanna et Bobby Brown.

Masculinisme et slutshaming

C'est généralement le cas avec les théories du complot: certaines sont si illuminées qu'elles peuvent sembler amusantes, quand d'autres s'enfoncent carrément dans le nauséabond. C'est ainsi que de nombreux internautes affirment que Rihanna aurait piégé Chris Brown sur ordre de Jay-Z, le mari de Beyoncé ayant eu envie d'écarter ce dangereux rival de la course au succès. Coupable de violences conjugales et de menaces de mort, Brown serait pourtant la victime dans cette affaire: une théorie absolument révoltante qui doit sans doute réjouir bien des masculinistes.

Toujours à propos de Jay-Z, de nombreuses théories affirment qu'elle aurait couché avec lui en 2005 afin de lancer sa carrière... Une façon toujours classe de sous-entendre que le talent de Rihanna est insuffisant pour lui permettre de réussir par elle-même, et qu'une jolie fille qui réussit a forcément dû user de ses charmes pour y parvenir. C'est finalement plus amusant quand les YouTubeurs se contentent de la faire passer pour une reptilienne.