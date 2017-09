Les 10 questions les plus posées sur Google en disent long sur nous

Si vous passez du temps sur internet, il est fort probable que vous ayez un jour posé une question évidente à votre moteur de recherche. Bonne nouvelle: vous n'êtes pas seul(e).

«Récemment, nous avons remarqué que les questions qui débutaient par “comment” avaient augmenté de 140% depuis 2004», explique Simon Rogers du News Lab de Google sur le blog du géant américain. Ce 1er septembre, ils ont donc publié la liste des recherches les plus courantes.

1) comment nouer une cravate? 2) comment embrasser? 3) comment tomber enceinte? 4) comment perdre du poids? 5) comment dessiner? 6) comment gagner de l'argent? 7) comment faire des pancakes? 8) comment écrire une lettre de motivation? 9) comment faire du pain perdu? 10) comment perdre le gras du ventre?

Les questions varient selon les pays. Les données ne se basent pas uniquement sur l'anglais mais sur toutes les langues. Google précise qu'année après année la plupart de ces recherches pratiques se concentrent sur la réparation, partout dans le monde. Avec quelques variations régionales: les Américains se demandent d'abord comment réparer les portes, avant les fenêtres, les toilettes, les machines à laver et les réfrigirateurs. Alors qu'au Japon, ce sont d'abord les fenêtres puis les portes, les machines à laver et enfin les toilettes (sûrement parce que leurs toilettes sont incomparablement mieux que les nôtres). En France, souligne Google, on s'interroge surtout sur comment réparer les murs, les portes et les fenêtres.

En cuisine, les questions portent sur la durée du cuisson d'un œuf, sur la bonne recette des pancakes ou celle du pain perdu (loin devant la pizza, les asperges et le quinoa; pour les pâtes à la carbonara, ne cherchez pas plus loin, la recette est ici).

L'intégralité des résultats est à voir dans une infographie intéractive réalisée par le graphiste Xaquin Gonzalez Veira. Selon Quartz, ces recherches qui semblent pratiques se révèlent être des questions existentielles. Pour la journaliste Annalisa Merelli, la question «comment nouer une cravate?» équivaut à «comment devenir adulte?» ; «comment tomber enceinte?» correspond plus à «comment fonder une famille?» et «comment gagner de l'argent?» voudrait dire «comment puis-je réussir?».

Ensuite, il faut prendre le temps de lire tous les résultats. Et plus la question est posée et plus le nombre de réponses augmente. Vous allez donc encore passer de longues heures sur internet.