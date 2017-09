VIDÉO. Le plus long road trip possible au monde

La rentrée approche mais les amateurs de road trip qui voudraient partir (ou repartir) seront ravis d'apprendre que le plus long road trip possible ne passe par la route 66 aux États-Unis. Non, il part du Portugal pour rejoindre la Russie. La chaîne YouTube Half as interesting a en effet examiné les cartes des routes du monde entier pour en venir à la conclusion que la distance la plus longue sans interruption partait de Sagres au Portugal à Khassan (seule ville à la frontière avec la Corée du Nord) en Russie, soit 14.073 kilomètres, et six jours et dix-neuf heures de conduite sans interruption.

Pour tracer cette route, il fallait que celle-ci soit la plus courte pour rejoindre les deux points et ne traverse pas d'océan ou de mer. On y apprend ainsi qu'il est impossible de passer du Moyen-Orient en Afrique sans traverser un pont (au dessus du Canal de Suez). Même chose entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud séparées par le canal de Panama. Mais le problème n'est pas de passer d'une Amérique à l'autre: c'est davantage l'absence de routes dans la région de Darién, à cheval entre le Panama et la Colombie, car la région est contrôlée par des milices et les barons de la drogue. Le trajet le plus long en Amérique du Nord part ainsi de Prudhoe Bay en Alaska pour rejoindre Yaviza au Panama, rien de commun avec le voyage de Jack Kerouac dans Sur la route. Il y a à parcourir 12.070 kilomètres, soit six jours de conduite.

Les amateurs de road trip se retrouveront donc à la frontière entre la Russie et la Corée du Nord, et non dans le centre des États-Unis comme Sal Paradise et Dean Moriarty.