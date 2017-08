Six ans après, cette photo d'un requin sur une autoroute est toujours fausse

À chaque inondation (ou presque), il est là. Le passage de l'ouragan Harvey à Houston, dans le Texas, aux États-Unis, a donc logiquement poussé le requin de l'autoroute à faire son retour sur Twitter, mais aussi à la télévision.

Depuis 2011 et le passage de l'ouragan Irene à Porto Rico, on voit apparaître assez régulièrement la photo de ce requin nageant au milieu d'une autoroute inondée. En 2012, après le passage de l'ouragan Sandy, il était apparu sur les réseaux sociaux, et comme nous le rapportions alors un journaliste de BFM avait d'ailleurs commenté: «On a du mal à y croire, mais c'est vrai...» Il y a deux ans, rapporte le New York Times, il nageait déjà dans les rues de Houston.

Peu importe que plusieurs médias et sites de vérification ont déjà montré, qu'il s'agissait d'un joli montage, où le requin a été placé sur une autoroute inondée, et non d'une photo authentique, il a continué de faire son trou, et s'est à nouveau retrouvé dans nos timelines avec le passage de l'ouragan Harvey.

L'un des tweets signalant sa présence a d'ailleurs été retweeté plus de 60.000 fois. Son auteur, un journaliste irlandais, s'est défendu un peu plus tard en assurant que son tweet servait à montrer la facilité et la rapidité avec laquelle les fausses informations peuvent se propager.

Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6 — Jason Michael (@Jeggit) 28 août 2017

Mais on ne trouve pas ces erreurs que sur les réseaux sociaux. Comme le note justement The Hill, un présentateur de Fox News s'est également fait avoir par le montage, et a comparé la scène au film «Sharknado».

Watch Jesse Watters get duped by the fake shark photo on national television pic.twitter.com/sbDLuavvzS — Eric Koch (@EricDKoch) 29 août 2017