«Les gens me trouvent monstrueuse lorsqu'ils apprennent mon passé»

Mon problème est le suivant: dans chaque relation amoureuse que je vis, je me retrouve systématiquement dans une impasse. J'ai été victime de violences sexuelles sévères jusqu'à mes 19 ans, et ai réussi à m'en sortir seule, et à me construire une stabilité et une intégrité mentale et physique, toujours seule. J'ai un contact très chaleureux avec les autres, je parais être une personne très «accessible», mais en vérité, je garde énormément de choses pour moi.

Lorsque j'arrive à un certain degré d'intimité dans une relation amoureuse ou amicale, j'ai envie de parler de ce passé, pas pour être soutenue, mais seulement en parler, expliquer, j'estime que me connaître, c'est aussi connaître ça, mais je me heurte souvent à des réactions peinantes. Mes partenaires sont heureux que je leur dise, tristes pour moi, en colère, mais ne veulent pas en entendre «trop».

Ils m'aiment souriante et heureuse comme j'ai l'air de l'être tout le temps. J'ai une hantise de blesser les autres, et je n'aime pas cette part de moi, ces histoires qui provoquent tristesse et colère, alors je me dis que je peux le garder pour moi ou mon psy lorsque je suis triste et vide à en mourir. Et puis, systématiquement, vient le moment de la relation où on me reproche de ne pas être assez sincère, ni mignonne dans mon attitude, de ne pas avoir besoin de protection alors que «tu devrais être brisée», et alors que alors que ce sont mes partenaires qui me demandent de me taire lorsque que j'évoque ces sujets sensibles («je veux que tu sois heureuse et ça me rend triste de te voir triste tu sais, ne parle pas de ça...»). La voici, mon impasse.

Aujourd'hui, je suis au début d'une nouvelle relation, j'aime un homme auquel j'aimerais parler de tout cela. Mais j'ai peur. J'ai peur d'effrayer. Les gens me voient souvent solide comme un roc, impossible à arrêter, heureuse, et après me trouvent monstrueuse lorsqu'ils apprennent mon passé, monstrueuse de ne pas être plus abîmée, de ne pas m'être suicidée, ou sinon ils m'idéalisent comme si j'étais une sainte. Je suis humaine, parfois j'ai besoin d'une oreille, juste de pouvoir dire «je suis triste», parfois j'ai besoin d'indulgence. J'ai peur qu'encore une fois je sois tombée sur quelqu'un qui ne sache pas comment réagir face à mes angoisses, qui m'idéalise et ne supporte pas de me voir mal ou de me voir faire des erreurs, et j'ai peur de moi-même, qui essaye de protéger les autres en choisissant de me réduire moi-même au silence. Ce sont des situations compliquées.

Sonny

Chère Sonny,

Je comprends votre désarroi. Parce qu’il m’est arrivé d’être à votre place, je sais comme il est difficile d’ouvrir son cœur et d’accepter les réactions décevantes ou violentes de proches. Pour tenter de les comprendre, il faut vous dire que vous avez vos années de résilience derrière vous, que ces éléments traumatiques ne sont pas biaisés par votre imagination ou votre culture, ils vous sont arrivés.

Pour un tiers, ces mots deviennent des images de films d’horreur, et rien ne les oblige à faire preuve d’empathie envers vous. Comme vous, vous avez été obligée par la force des choses de vous reconstruire. Rien ne les oblige à faire bien les choses, alors parfois, certains ne font rien et s’enfoncent la tête dans le sable quand d’autres ont des réactions excessives ou reportent sur vous des fantasmes de réactions.