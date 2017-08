Des hackers utilisent des spoilers de «Game of Thrones» pour propager un logiciel malveillant

En règle générale mieux vaut éviter les spoilers. Surtout, quand ceux-ci proviennent d’un email suspect. D’après un article Proofpoint, une entreprise américaine de cybersécurité, une «campagne d’emails ciblées» qui utilise des spoilers des prochains épisode de «Game of Thrones» comme appât est actuellement en cours. À la clef, pour les internautes malchanceux qui cliqueraient sur la pièce jointe, un logiciel malveillant.

L'entreprise de cyber-sécurité explique avoir repéré un de ces emails le 10 août dernier, à la suite du piratage de HBO par des hackers. Intitulé «Vous voulez voir «Game of Thrones» en avance ?», le courrier contient quelques détails concernant les prochains épisodes de la série ainsi qu’une pièce jointe word contenant un maliciel. Une fois téléchargé, celui-ci tente d’installer un Remote Access Trojan (cheval de Troie à distance) qui est ensuite capable d’envoyer des informations et des données à un serveur.



D’après The Verge, ce genre d’attaque a été associée par le passé avec le gouvernement chinois et il serait possible «que cette attaque provienne des mêmes acteurs». Cet email fait suite au hack massif de HBO. La chaîne américaine, qui diffuse «Game of Thrones», s'était fait voler 1,5 To de données en juillet dernier, dont des informations sur la saison de la série. Une demande de rançon avait rapidement suivi ce hack.



Rien ne permet d’établir de lien entre le piratage de HBO et cette campagne de fishing. Mais comme l’explique Proofpoint, la technique employée par les hackers est classique :