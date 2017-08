Et si le grand gagnant de «Game of Thrones» était George R.R. Martin ?

Et si finalement, le grand gagnant de la saison 7 de «Game of Thrones» n'était pas Jon Snow ou Cersei Lannister, mais George R.R. Martin ? C’est en tout cas ce que pense le site The Ringer.

L’auteur de la série «Trône de fer» paraissait pourtant bien en peine. Le 22 juillet dernier, dans une note publiée sur son blog personnel, l’auteur expliquait ne toujours pas savoir quand sortira son prochain livre «The Winds of Winter» : «Combien de mois ? Bonne question», écrivait-il. Une conclusion s’imposait donc, George R.R. Martin s’était fait dépassé par la série de HBO, et ne savait pas comment terminer sa propre série de livres.

C’est bien la série de HBO qui semblait la plus à même de pouvoir apporter une conclusion à l’épopée de Jon et Daenerys. Et pourtant, explique The Ringer, après la diffusion des six premiers épisodes de la saison 7, «Martin apparaît, pour la première fois depuis que la série a dépassé les romans, comme le meilleur espoir d’une conclusion satisfaisante».

À LIRE AUSSI Pourquoi Game of Thrones va

de plus en plus vite?

Et cela n’a rien de très surprenant, tant la saison 7 du phénomène télévisuel est critiqué par la presse pour ses incohérences. Un des problèmes, expliquait Slate cette semaine, est l’abandon total de tout réalisme dans les temps de trajets des personnages, ce qui rend «la série incapable à trouver l'équilibre en la complexité des manigances politiques et la simplicité familière de l'heroic fantasy». À cela s’ajoute une absence d’enjeu dramatique, puisque les personnages ne semblent plus pouvoir mourir par surprise

Il se pourrait bien, poursuit The Ringer, que l’absence de livres sur lesquels la série peut se baser commence à se faire sentir : «beaucoup de journalistes ont décrit les récents épisodes comme ressemblant à des fanfictions, manquant la patte de Martin». Certes, il est possible que l’auteur du «Trône de Fer» ait lui aussi du mal conclure son histoire et qu’il s’achemine vers la même fin que la série. Mais, explique le site américain, la différence pour Martin est qu’il a le loisir de prendre son temps et de raconter son histoire sur des centaines de pages. Les fans savent déjà vers qui ils se tourneront si la saison 8 de «Games of Thrones» est décevante.