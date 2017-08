Dans Damas désertée par l'exode, Khaled Khalifa a décidé de rester

Le Guardian a ouvert ses pages à l’écrivain syrien Khaled Khalifa, qui y raconte le vide qui règne désormais dans sa vie, à Damas. Alors que toutes les personnes qu’il connaissait ont fui la Syrie pour rejoindre l’Europe, à la recherche d’un avenir plus sûr, il a décidé de rester.

«La plupart de mes amis ont fui le pays et sont désormais des réfugiés», explique-t-il. Sa sœur, son frère, ses cousins ont préféré l’exil à la guerre, traversant dangereusement la Méditerranée pour rejoindre la France, l’Allemagne et la Scandinavie.

«Les flots de personnes quittant le pays ont continué, si bien qu’en 2013 et 2014, on faisait des fêtes d’adieu pour les gens qui s’en allaient vers l’inconnu. Quitter le pays est devenue une épidémie. [...] Petit à petit, on ne demandait plus à quelqu’un “quand vas-tu partir?”, mais plutôt “pourquoi es-tu toujours là?”»