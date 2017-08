Des milliers de saumons d’élevage ont profité de l’éclipse pour se sauver

L'éclipse solaire du 21 août aura fait des heureux: les analystes du comportement de Donald Trump, amusés par un énième acte de défiance du président des États-Unis vis-à-vis de ses conseillers qui lui avaient pourtant bien recommandé de ne pas regarder le Soleil sans lunettes de protection; les astrophiles, subjugués par le spectacle de la Station spatiale internationale passant devant l'astre au moment où la Lune le grignotait; et les saumons.

Les saumons? Eh oui, des milliers de ces poissons d'élevage auraient profité du phénomène céleste pour s'éclipser. Des communautés de pêcheurs du nord-ouest du pays de l'Oncle Sam tentent désespérément de rattraper leurs saumons de l'Atlantique après leur passage à travers les mailles des filets le week-end dernier, destination océan Pacifique. Le Seattle Times rapporte qu'entre 4 000 et 5 000 fugitifs se sont échappés d'une ferme piscicole de Cypress Island.

Contrairement aux défenseurs de l'environnement, l'entreprise multinationale Cooke Aquaculture, propriétaire de cette installation, est persuadée du rôle de l'éclipse solaire dans l'évasion de grande ampleur. «Les marées sont causées par la force gravitationnelle de la Lune, et à moindre degré du Soleil, sur la Terre, explique Quartz. L'alignement des deux provoque une montée du niveau des mers plus importante que la normale.» Cette élévation, associée à des courants anormalement forts, serait ainsi à l'origine des dégâts qu'a subi l'infrastructure, capturés dans une vidéo.

Aux grands maux, les grands remèdes. Habituellement, la pêche au saumon est étroitement régulée. Exceptionnellement, le Département de la faune et du poisson de l'État de Washington (WDFW) a exhorté le public à «attraper le plus de poissons possible, sans limite de taille ou de nombre».