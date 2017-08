On commence à détester son job à partir de 35 ans

Les employés expérimentés ont tendance à beaucoup moins aimer leur travail que leurs collègues plus jeunes, d’après Bloomberg. C’est ce que révèle un nouveau sondage du cabinet de ressources humaines britannique Robert Half, effectué sur plus de 2.000 salariés du pays.

L’enquête montre qu’une personne sur six âgée de plus de 35 ans affirme être malheureuse au travail. Au contraire, seulement un travailleur de moins de 35 ans sur dix ressent la même chose.

Bloomberg explique ces résultats par le fait qu’à cet âge, on a en général atteint une position assez élevée au sein d’une entreprise, qui est alors associée avec un plus haut niveau de stress. À l’inverse, d’autres personnes peuvent être déçues de ne pas avoir assez grimpé les échelons à cet âge, une source de stress également.

«Il vient un jour où, soit vous n’avez pas assez progressé, soit le travail vous a épuisé, soit vous commencez à vous dire que la famille est plus important, explique Cary Cooper, un chercheur de l’école de commerce de Manchester. Alors, vous vous demandez: “Pourquoi je fais ça?”»

Un quart des personnes de plus de 55 ans disent également ne pas se sentir appréciées à leur juste valeur, et 16% avouent ne pas avoir d’amis au travail.

Les employés de plus de 35 ans seraient aussi en compétition avec leurs collègues plus jeunes. D’après un sondage effectué par City & Guilds Group, un cinquième des employés britanniques estiment que les employeurs n’accordent pas la même valeur au travail des jeunes et des personnes plus âgées. Et un tiers de ceux de plus de 55 ans ont l’impression d’être mis à l’écart par les juniors des entreprises.

Au contraire, les employés plus jeunes sont plus heureux au travail car ils ont des attentes moins élevées et n’ont pas encore eu le temps de faire un burn out professionnel.