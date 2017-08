VIDÉO. Une éclipse totale vue depuis un avion

Les Américains sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir assister à une éclipse totale ce 21 août. Il faut dire qu'il s'agit de la première depuis 1918 sur le territoire américain, rapporte Sud Ouest. Histoire de se préparer, plusieurs médias américains ont ressorti des vidéos d'éclipse totale filmées un peu partout dans le monde. Kottke, de son côté, a mis la main sur une éclipse totale filmée depuis un avion qui survolait le Pacifique et devait relier Anchorage, en Alaska, à Honolulu, à Hawaï.

Ces 8 et 9 mars 2016, le vol avait été retardé de 25 minutes à la demande d'un passager, l'astronome Joe Rao, qui avait contacté Alaska Airlines pour trouver un moyen d'observer l'éclipse qui devait traverser le Pacifique, au même moment que l'avion. La compagnie aérienne avait accepté et le pilote avait trouvé une route qui allait permettre aux passagers d'observer l'éclipse depuis l'appareil. Parmi ces passagers se trouvait un homme très excité, et auteur de cette vidéo: Mike Kentrianakis, un chasseur d'éclipses qui en a suivi une vingtaine au cours de sa vie. La suite, vous pouvez l'admirer dans la vidéo ci-dessus.

Et pour ceux qui aimeraient en voir plus, voici à quoi ressemblait cette éclipse vue depuis l'espace.