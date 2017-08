Attaque à la fourgonnette de Barcelone: un mode opératoire extrêmement difficile à déjouer

Une camionnette a foncé sur la foule qui se trouvait sur la Rambla de Barcelone, jeudi 17 août, faisant au moins 13 morts, selon un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir, a annoncé la police catalane. Les autorités, qui ont évoqué un «acte terroriste», ont bouclé cette avenue très touristique et demandé aux passants de quitter la zone. Le Safety Check, fonctionnalité de Facebook permettant aux utilisateurs de se déclarer en sécurité en cas d’événement tragique, a été activé.

Cette attaque rappelle de nombreux précédents par son mode opératoire. «Alors que les détails complets de l'incident ne sont pas encore connus, depuis juillet 2016 des véhicules ont été utilisés pour foncer sur des foules dans une série d'attaques terroristes à travers l'Europe, tuant plus de 100 personnes à Nice, Berlin, Londres ou Stockholm», note l'agence de presse Reuters.

L'attentat le plus mortel avait eu lieu à Nice où un camion de 19 tonnes avait roulé sur les gens qui étaient venus assister au feu d'artifice du 14-Juillet, faisant 84 morts.

Le 3 juin 2017, une camionnette avait renversé et tué plusieurs piétons sur le London Bridge à Londres. Les assaillants avaient ensuite quitté le véhicule et poignardé des passants, dont un officier de police, avant d'être abattus. Quelques jours après le 19 juin, un Gallois fonçait sur une foule de fidèles davant la mosquée de Finsbury Park, faisant une victime. Même scénario à Berlin en Allemagne le 19 septembre 2016, où douze personnes avaient été tuées après qu'un camion a foncé sur un marché de Noël, et à Stockholm le 7 avril 2017.

En octobre 2014, un Canadien de 25 ans récemment converti aux thèses djihadistes avait également foncé au volant de sa voiture sur trois militaires, en tuant un et en blessant un autre, au bord d'une route dans la banlieue de Montréal.

Le Site Intelligence Group, une entreprise américaine spécialisée dans la diffusion des messages vidéos d'organisations terroristes islamistes, avait indiqué lors de l'attaque de Nice que le porte-parole de Daech avait, dès septembre 2014, encouragé les combattants djihadistes a commettre des attaques avec des véhicules piégés.

A vehicular attack such as that in #Nice was advocated by #ISIS spokesman 'Adnani in September 2014 and #AQAP in Issue 2 of Inspire Magazine