VIDÉO. Le mode d'emploi pour réaliser soi-même son trailer hollywoodien

Les trailers de blockbusters se suivent et se ressemblent. Comme beaucoup, The Auralnauts ont remarqué que ces bandes-annonces suivent souvent la même formule. Alors, ils ont réalisé ce superbe mode d'emploi, repéré par Kottke. Entre les notes de musique qui se font plus pressantes, la reprise improbable, les plans ultra-courts, les passages les plus haletants du film, le nom du réalisateur, des acteurs, du studio, des producteurs, la date de sortie, et le hashtag au nom du film... tout y est.

Un petit modèle du genre qui devrait donner quelques idées. Que vous soyez en train de travailler sur le trailer du dernier blockbuster hollywoodien ou la vidéo du mariage dont vous êtes le témoin, la vidéo ci-dessus devrait vous aider à faire comme les plus grands.