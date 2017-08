Scandale, le vice-Premier ministre australien est aussi… néo-zélandais

Barnaby Joyce, vice-Premier ministre de l’Australie et membre du parlement, est empêtré dans une affaire de nationalité qui pourrait bien lui coûter ses mandats. Surtout connu dans l’hémisphère nord pour avoir menacé d’euthanasier les pauvres yorkshires de Johnny Depp et Amber Heard en 2015 –entrés sans autorisation–, l’homme politique fait de nouveau la une des journaux, et pas uniquement des tabloïds cette fois-ci.

Le 14 août 2017, Barnaby Joyce a déclaré devant le Parlement qu’il possédait peut-être la double-nationalité australienne et néo-zélandaise, raconte le Guardian. L'annonce suit les interrogations d'un député travailliste néo-zélandais. Celui-ci avait demandé par écrit au gouvernement de son pays si un enfant né en Australie d'un père néo-zélandais avait automatiquement la nationalité néo-zélandaise.

L'annonce a eu l’effet d’une bombe en Australie. La Constitution du pays interdit, en effet, à quiconque possède une double-nationalité d’occuper une charge publique, sauf si cette personne démontre qu’elle prend des mesures pour renoncer à sa deuxième citoyenneté. Cette loi est notamment censée assurer la «loyauté des élus envers l’Australie», d’après le Guardian. En juillet, deux sénateurs australiens avaient déjà démissioné après qu’il a été révélé qu’ils étaient également respectivement Néo-zélandais et Canadien.

Barnaby Joyce a affirmé devant le Parlement qu’il ne savait pas qu’il était citoyen de la Nouvelle-Zélande:

Après cette déclaration, Bill English, le Premier ministre néo-zélandais, a confirmé et rétorqué que «qu’il le veuille ou non» Barnaby Joyce était «citoyen de la Nouvelle-Zélande». Barnaby Joyce, lui, en appelle à la plus haute cour du pays pour trancher son cas.

Cette révélation assombrit l’horizon politique pour le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, dont la majorité au Parlement n'est que d'un siège. Le départ de Barnaby Joyce pourrait possiblement aboutir au vote d'une «motion de non-confiance» à l’encontre de la coalition de droite au pouvoir.

Sur Twitter, le fait que le vice-Premier ministre australien puisse être un «kiwi» –surnom utilisé par les Australiens pour désigner leurs voisins vivant de l’autre côté de la mer de Tasman– a fait beaucoup réagir:

Il joue au rugby. Il aime les moutons. Il s'habille bizarrement. Ouais, Barnaby Joyce est un Kiwi.

Amber Heard a sauté sur l'occasion pour se venger de celui qui avait voulu euthanasier Pistol et Boo:

To comfort Mr. Joyce in his hour need, I have sent him a box of New Zealand's finest kiwi fruit (assuming this passes his biosecurity laws) pic.twitter.com/lQHJzMyXT9