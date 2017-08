L'ube est-il le nouveau matcha?

On le sait, Instagram a une influence de plus en plus marquante sur l'univers de la gastronomie. Pour certains, le réseau social a changé à la fois notre manière de manger mais aussi la façon dont on apprécie cette expérience, le design de certains packaging ou les menus de restaurants. Bref, l'image s'offre une place de choix au pays du goût. Une tendance qui pourait aujourd'hui profiter à l'ube, explique le site Grub Street.

Comme le matcha avant lui, devenu un temps le parfum à la mode chez les foodistas, l'ube est d'abord un ingrédient en soi, une sorte de plante cultivée en Asie du Sud-est notamment pour ses tubercules comestibles. Et ce depuis des siècles. Il est très populaire aux Philippines, où il agrèmente surtout des desserts. Mais voilà que certains l'utilisent aujourd'hui, comme aux États-Unis, à la manière d'un simple parfum, pour les glaces notamment.

Photogénique

Car l'ube a plusieurs atouts pour lui. Non seulement, il est relativement méconnu pour une bonne partie des Occidentaux, lui conférant une aura exotique, mais surtout il bénéficie d'une belle couleur violette. Jason Liu, copropriétaire du magasin de glaces et friandises Soft Swerve à New York, temoigne à Grub Street: «Grâce à sa photogénie, c'est devenu notre parfum le plus populaire.»

Mais attention, si on vient à l'ube pour l'immortaliser sur Instagram, on lui reste fidèle pour son goût, prévient le site. C'est légèrement sucré mais pas trop, histoire de ne pas finir rapidement écœuré, mais aussi savoureux en bouche. Bref, on s'en lasse pas. Pour varier les plaisirs, il est même facile de l'associer à d'autres parfums. On attend maintenant que Starbucks s'en empare pour que l'ube est enfin la reconnaissance mondiale qui lui revient.