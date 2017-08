Trump joue avec toujours plus d'effroi de la diplomatie du tweet

Deux jours après avoir promis «le feu et la fureur que le monde n'a jamais vu jusqu'à présent» au régime nord-coréen, Donald Trump a récidivé. Sur Twitter, le président américain a annoncé ce vendredi que les «solutions militaires [contre la Corée du Nord] sont en place, vérrouillées et chargées»:

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!