Pourquoi on aime autant (et secrètement) nos câbles?

«Les câbles sont l'équivalent des stylos à bille d'autrefois», dit le magazine The Verge. Et comment le contredire? Dans un article aux faux airs d'éloge funèbre, la journaliste Tamara Warren tente d'expliquer notre attachement, parfois irrationnel, pour les câbles en tout genre qui nous entourent –celui de votre téléphone, celui de votre ancien appareil photo, celui de votre ordinateur portable qui ne fonctionne plus depuis des années, celui qui marche à moitié mais-on-se-sait-jamais.

«On les perd, on les casse et, parfois, on les oublie derrière nous. Ils traînent dans des coins sombres et poussiéreux des aéroports, sur des tables de bistrot tâchées et nagent au fond de nos sacs. Mais quand on en a le plus besoin, on le retrouve jamais aussi facilement qu'on le souhaiterait. Sans eux, nous sommes gelés, impuissants, limités. Les câbles sont un instrument de communication, comme le stylo sur une feuille de papier. Ils nous permettent de laisser une marque dans le monde. On n'y peut rien. Nous aimons toujours nos câbles.»