Pour le conseiller évangélique de Trump, «Dieu lui a donné toute autorité pour tuer Kim Jong-un»

Après que Donald Trump a promis de répondre aux multiples provocations de Pyongyang par «le feu et la fureur tels que le monde n'en a jamais vu», son conseiller évangélique Robert Jeffress a remis une pièce dans l'escalade verbale qui oppose le régime nord-coréen et la Maison-Blanche. Connu pour ses déclarations sur les origines sataniques du mormonisme, il s'est fendu d'un communiqué particulièrement emporté, rapportent nos confrères américains de Slate.com:

When @POTUS draws a red line, he will not erase, move, or back away from it. Thank God for pres. who is serious ab. protecting our country.