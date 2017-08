Une Américaine porte plainte après qu'une salade au poulet a brisé son rêve de devenir actrice

Pour avoir mangé une simple salade au poulet achetée chez Costco, une grande surface alimentaire américaine lowcost, la vie de Chloe Rodgerson est devenue un enfer. Après ce repas qui remonte à octobre 2015, toute sa famille a souffert de maux d’estomac et de diarrhée, mais la jeune alors âgée de 18 ans a été infectée par la bactérie E. coli. Elle a ensuite développé un syndrome hémolytique et urémique, affection parfois surnommée «maladie du hamburger» qui entraîne dans certains cas une insuffisance rénale chronique, ce qui est le cas de Chloe Rodgerson.

Parmi les complications médicales multiples subies depuis son infection, Chloe Rodgerson a dû subir une transplantation de reins et est devenue diabétique. Le montant de ses frais de santé se hisse déjà à 2 millions de dollars et pourrait atteindre beaucoup plus. La jeune femme a porté plainte contre Costco pour avoir brisé son rêve de devenir plus tard actrice à Broadway. Chloe Rodgerson a pris des cours de théâtre, a fait des apparitions dans plusieurs films et a été chanteuse de trois groupes.

Selon la plainte qu’elle a déposée, la jeune femme a déjà souffert de multiples manières: «nombreuses opérations douloureuses», «maux de tête aigus», «douleurs abdominales, diarrhées chroniques et nausées», mais aussi «dépression et découragement dus aux changements dramatiques de ses projets de vie». La jeune femme projetait de passer un diplôme en ligne tout en travaillant comme princesse Disney dans le parc Disney World à Orlando, ce qui lui aurait permi d’être membre du syndicat des acteurs américians et lui aurait ouvert la possibilité de passer des auditions pour de futurs rôles.