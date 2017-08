Le mystère de la petite fille et de ses muscles «aussi faibles que des nouilles»

Dès sa naissance, en avril 2007, il apparaît que Gabriela «Gg» Woodward n'est pas une petite fille comme les autres. Comme le raconte le Washington Post, un médecin fait rapidement savoir à ses parents qu'elle semble «un peu molle» au niveau des muscles des bras, ajoutant toutefois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Mais en rentrant à la maison, et dans les mois qui suivent, les parents de Gg réalisent que quelque chose ne va pas: placée sur le ventre, elle n'arrive pas à utiliser ses bras. «Elle ressemblait à une nouille», se souvient sa mère.

Après plusieurs tests, un médecin explique que son système de motricité ne s'est pas développé comme prévu. Mais toutes les hypothèses (syndrome de Prader-Willi, paralysie cérébrale...) qui auraient pu expliquer cette anomalie sont assez vite écartées. On pense alors à une maladie non diagnostiquée.

«Pendant ce temps, il était évident que les capacités cognitives de Gg n'étaient pas affectées: elle a commencé à parler jeune et était de toute évidence brillante. Elle a continué son renforcement physique et son ergothérapie pour tenter de renforcer ses muscles. Elle a pu ramper à l'âge de 2 ans et a commencé à marcher à 3 ans, bien plus tard que la normale.»