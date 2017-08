Pour certains costumes, «Game of Thrones» utilise des tapis Ikea

Chaque épisode de Game of Thrones, la série star d'HBO, coûte plus de dix millions de dollars. Juste pour les costumes, on compte entre quatre-vingt et cent personnes. Mais cela n'empêche pas les équipes de la série de, parfois, faire des économies, rapporte Quartz.

Dans une conférence donnée au Getty Museum de Los Angeles, en mai dernier, la chef costumière de la série Michele Clapton a reconnu que, pour certains costumes, en l'occurence ceux de la Garde de nuit (Night's Watch en version originale), ses équipes avaient recours à des tapis Ikea.

«Les tapis étaient par la suite découpés, rasés, teints», puis une technique d'usure permettait de leur donner un aspect plus authentique, donnant l'impression au téléspectateur que les costumes étaient déjà portés. «Je veux que le public sente presque les costumes. Là, ils étaient cirés et givrés, pour être raccord avec le paysage», raconte-t-elle.

L'extrait est disponible (à 27:35) ci-dessous:

«Le budget est le même chaque année, qu'importe ce que l'on tourne. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Parfois, quand on est restreint, on se force alors à être plus malin face à ce que l'on doit réaliser. Tu peux réutiliser les objets...»

Ou bien aller chez Ikea, finit Quartz, qui a contacté la costumière et HBO pour en savoir davantage. Quels tapis ont-été utilisés? Le Tjen? Le Alhede? Le Höjerup? Ou le Rens?

Affaire à suivre.