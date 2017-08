Les futurs Air Force One étaient initialement destinés à une compagnie aérienne russe

Dès 2022, le président –encore à élire– des États-Unis se déplacera à bord d’un avion ayant appartenu à une compagnie aérienne russe, d’après Défense One. Un comble.

Le nouvel Air Force One aurait dû être élaboré sur mesure par le constructeur Boeing, mais dans un tweet datant du 6 décembre 2016, Donald Trump s’était énervé, jugeant que le prix d’un tel achat –4 milliards de dollars– était démesuré:

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!