Le bolivar vénézuélien vaut désormais moins que la monnaie de «World of Warcraft»

Depuis plusieurs mois, le bolivar, la monnaie officielle du Venezuela, ne cesse de perdre de sa valeur. En novembre 2016, il avait chuté de plus de 60% face au dollar en seulement un mois.

La monnaie de ce pays en pleine crise politique et économique connaît ce mois-ci un nouveau coup dur: sur le marché noir –la manière la plus populaire d’échanger son argent au Vénézuela– elle vaut désormais moins que l’or du jeu vidéo multijoueur en ligne World of Warcraft (ou WoW pour les initiés), comme le démontre Fortune. Dans ce jeu, l’argent peut être utilisé pour perfectionner son personnage, en lui achetant des armes et toutes sortes d’objets pouvant le rendre plus puissant.

C’est un dénommé Kaleb, habitant de Caracas, qui a été le premier à faire cette comparaison sur Twitter, le 14 juillet 2017:

It happened again, WoW gold is worth more than the Venezuelan Bolivar.



Black Market: Bs.F 8493.97 per USD



WoW Token: ~8385g per USD. pic.twitter.com/Il7TVqYNsH — Kaleb (@KalebPrime) 14 juillet 2017

«C’est encore arrivé, l’or de WoW vaut plus que le bolivar vénézuélien.

Marché noir: 8493.97 bolivars pour 1 dollar.

Token de WoW: environ 8385 pour 1 dollar.»

Change officiel et marché noir

Aujourd’hui, la situation est encore plus catastrophique puisque d’après Dollar Today –qui suit l’évolution du taux du bolivar sur le marché noir–, la monnaie vénézuélienne ne vaudrait plus que 12.197 bolivars pour 1 dollar. L’or de WoW –dont le taux fluctue régulièrement– s’échange quant à lui à environ 6.500 pièces d’or par dollar, selon Fortune.

Le bolivar vaut ainsi deux fois moins cher que l’or virtuel que l’on peut utiliser pour parcourir Azeroth, le monde imaginaire où se situe la plus grande partie de l'action de World of Warcraft.

Aussi amusant que cela puisse paraître, cette comparaison éclaire la gravité de la crise économique qui frappe le Venezuela. Le pays a subi de plein fouet la chute des prix mondiaux du pétrole et fait face à une hyper-inflation qui, en 2016, s’est caractérisée par une hausse de l’indice des prix à la consommation de plus de 700%.

Le taux d’échange officiel reste de 10 bolivars pour un dollar, mais la majorité des Vénézuéliens préfèrent passer par le marché noir. Lorsqu’ils sont payés en dollars, il est beaucoup plus intéressant d’y échanger ce que l’on gagne puisqu’on récupère aujourd’hui plus de 1.000 fois plus de bolivars qu’avec le taux de change réglementaire du gouvernement. Mais un tel marchandage peut vous coûter jusqu’à six ans de prison.