Les couples s’échangent des millions de colonies de microbes, notamment par les pieds

Ah, la vie de couple! On partage tout! Les repas, la salle de bain, le lit… mais surtout, les microbes, affirme le New York Times.

Si 80 millions de microbes sont échangés au cours d’un simple baiser, une nouvelle étude publiée le 27 juillet 2017 dans mSystems, un journal de la Société américaine de microbiologie en libre accès, révèle que les couples qui vivent ensemble partagent également toutes sortes de bactéries et de virus via leurs peaux.

Les chercheurs ont étudié le microbiome des peaux de 10 couples hétérosexuels et sexuelement actifs vivant ensemble. Le microbiome est un mini-écosystème composé de micro-organismes vivant dans le corps humain, mais aussi à sa surface. Et chaque centimètre carré de la peau en accueille des millions, voir des milliards.

Après avoir analysé 330 prélèvements recueillis à 17 endroits du corps de chaque participant, les chercheurs ont remarqué qu’une personne influençait énormément les communautés de bactéries vivant sur la peau de son partenaire.

Des algorithmes ont même pu déterminer avec un taux de réussite de 86% quelle personne était en couple avec quelle autre rien qu’en utilisant les données des micro-organismes qui avaient été retrouvés sur leurs peaux.

«L’aspect le plus surprenant de l’étude est que les couples qui habitent ensemble on des empreintes microbiennes communes», a expliqué au New York Times Josh Neufeld, co-auteur de l’étude et biologiste à l’Université de Waterloo.