Cet été, lisez «Un Monde en Pièces», la première BD qui mêle polar, politique et GIF animés

En 2016-2017, la crise migratoire continue en Europe, le monde a vu le Brexit, l'élection de Donald Trump. En cet été 2017, nous publions une BD qui transpose notre actualité sur un gigantesque échiquier: toutes les pièces y sont. Les pions, les fous, les cavaliers, les tours et les dames, ces migrantes venues d'un autre plateau de jeu. Tous collaborent ou résistent à l'orchestration d'un coup d’État totalitaire. Un Monde en Pièces est une BD d'anticipation politique animée en gifs.

L'action se passe à New-Ébène, au cœur d'un monde où les continents sont des plateaux de jeu d'échecs. Le roi trône dans son palais, les tours gouvernent, les cavaliers font la police et les pions travaillent dur pour atteindre une «promotion» censée les arracher à leur condition. Tandis que tous prient le retour du joueur, les fous multiplient les actions de déstabilisation pour instaurer le hasard sur le plateau. À New-Ebène, on lit l'hebdomadaire Le Pion («La vérité servie sur un plateau»), Mediamat et on débat sur Chessbook.

Mais un scandale d’État fait trembler le gouvernement et le peuple manifeste. De nouveaux pouvoirs émergent, les dames sont traquées. Les manœuvres politiques de la tour Jaiseth, Ministre de la Planification stratégique, vont rebattre les cartes et déplacer plusieurs pièces: le pion Détroit, la journaliste Acathe, le lieutenant cavalier Caïn, et Idisse, immigrée du Jeu de Dames... Tous sont au centre d'une partie qui mènera le plateau vers sa rédemption ou sa destruction. Entre jeux de pouvoir, manipulations et chasse à l'homme, suivez notre thriller de l'été tout au long du mois d'août.

Cette BD est le fruit de l'imagination et du travail de Ulysse et Gaspard Gry. Elle a été sélectionnée au Festival d'Angoulême 2017 dans le cadre du Digital Challenge ouvert aux jeunes talents.