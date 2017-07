Quand Donald Trump demande aux policiers de «ne pas être trop gentils»

Devant un parterre de policiers, le 28 juillet 2017 à Long Island dans l'État de New York, le président Donald Trump s'est une nouvelle fois distingué par des propos très controversés. Ce dernier, après avoir longuement critiqué la législation en vigueur et évoqué la lutte contre le gang «MS-13», a défendu l'usage de méthodes plus brutales et encouragé les policiers à ne pas être «trop gentils» avec les personnes qu'ils arrêtent, avant d'ajouter:

«Quand vous mettez un type dans la voiture et que vous protégez sa tête avec la main, vous savez? Genre, ne leur cognez pas la tête, alors qu'ils viennent de tuer quelqu'un. Je vous dis: vous pouvez enlever la main, ok?»

L'extrait vidéo en question:

Here's the moment: Trump suggests it's OK for police to rough up the people that they arrest. https://t.co/JHw5kkK51P — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 28 juillet 2017

Des propos applaudis par une partie de l'audience. Mais pour de nombreux commentateurs et citoyens américains, les remarques de Donald Trump sont très problématiques. Encore plus dans un pays où les violences policières, tout particulièrement à l'encontre des personnes de couleur, et la mise en cause de policiers sont un sujet récurrent.

54% of black youth have been harmed by police or know someone who has. Trump just told police to be *more* violent. https://t.co/ePXPtvGeTM pic.twitter.com/rX9xnmVlum — Samuel Sinyangwe (@samswey) 28 juillet 2017

«54% des jeunes noirs ont été victimes de harcèlement ou de violences policières ou connaissent quelqu'un qui l'a été, et Trump vient de dire à la police d'être *plus* violente.»

«Irresponsable»

En réaction au discours de Trump, l'Association internationale des chefs de la police a rapidement publié un communiqué qui, bien que diplomatiquement écrit explique L'Express, semble contredire les dires de Donald Trump. «Les forces de l'ordre sont entraînées à traiter tous les individus, qu'ils soient victimes ou suspects, avec respect et dignité. C'est le principe de base des concepts de légitimité de la police et des procédures judiciaires», dit le communiqué.

La police de New York, la fameuse NYPD, a également réagi au discours. Mais, elle, n'a pas pris de pincettes, regrettant que le président envoyait le «mauvais message» et dénonce le caractère «irresponsable» et «non professionnel» de cette prise de parole.

Une vision partagée par d'autres policiers, comme Ben Tobias en Floride, qui ont pris la parole publiquement pour s'opposer aux dires de Donald Trump.

I'm a cop.



I do not agree with or condone @POTUS remarks today on police brutality.



Those that applauded and cheered should be ashamed. — Ben Tobias (@GPDBenTobias) 28 juillet 2017