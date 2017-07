Les transgenres coûteraient cinq fois moins cher à l'armée américaine que le Viagra

La pilule –bleue– a du mal à passer. Lorsqu’il a fait part, le 26 juillet, de sa volonté d’interdire l’armée aux personnes transgenres, Donald Trump a déclaré que cette décision était motivée par les «coûts médicaux immenses et la perturbation qu’implique un transgenre dans l’armée». Une explication qui semble absurde au vu des données de la RAND Corp, un think tank spécialisé dans la recherche et l’analyse de l’armée américaine.

Dans une étude publiée par la RAND Corp à l’attention du ministère de la Défense américain en 2016, les chiffres montrent au contraire que, dans un budget militaire total de 6.2 milliards de dollars, le coût médical relatif aux opérations de changement de sexe des membres transgenres de l’armée est assez dérisoire. Il ne dépasserait en effet pas les 8.4 millions de dollars (environ 7.2 millions d’euros) annuels pour les 2.450 transgenres estimés, comme le relaye le Washington Post.

Soit 10 fois moins que ce que dépense actuellement le Pentagone dans les médicaments visant à guérir… les dysfonctionnements érectiles, qui coûtent chaque année 84 millions de dollars. Et pour le seul Viagra, les dépenses s’élèvent à 41.6 millions de dollars, d’après le Military Times.

Military spending:

Viagra: $41.6m

Trans medical: $8.4m



I guess 4-hour erections are not a "distraction".#TransRightsAreHumanRights — ChristianChristensen (@ChrChristensen) 26 juillet 2017

«Dépenses militaires: Viagra: 41.6 millions de dollars. Soins médicaux pour les trans: 8.4 millions de dollars. Je suppose que des érections de 4 heures ne sont pas des “perturbations” #TransRightsAreHumanRights»

Les problèmes d’érection des soldats américains représentent ainsi un coût cinq fois plus important que les opérations de changement de sexe des transgenres qu'il souhaite bannir de l’armée.