L'écriture à la main fait son grand retour dans les salles de classe aux États-Unis

Après que des scientifiques ont démontré son utilité cognitive, l'écriture manuelle est en train de faire son grand retour dans certaines écoles américaines avec le soutien actif d es parents qui s'inquiètent de la baisse du niveau des élèves. Le site Quartz raconte comment, dans l'État de Louisiane, les élèves du CE1 à la terminale auront à nouveau des cours d'écriture après l'adoption d'une loi. Au total, ce sont quatorze États américains qui ont intégré l'écriture cursive dans les programmes scolaires après une décennie de flottement liée aux progrès technologiques. Car les chercheurs se sont rendus compte que l'efficacité de l'apprentissage avec les ordinateurs avait été largement surestimée. Celle-ci montre de plus en plus ses limites.

«A l'ère des ordinateurs, le mythe selon lequel nous n'aurions pas besoin de l'écriture à la main persiste. Or ce n'est pas ce que nos recherches démontrent. Nous avons constaté que les élèves, jusqu'à la classe de sixième, écrivaient plus rapidement, avec plus de mots, et exprimaient plus d'idées s'ils écrivaient à la main plutôt qu'avec un clavier», affirme Virginia Berninger, professeur à l'Université de Washington, dont les recherches portent sur l'apprentissage à l'écriture manuelle dans les écoles publiques . D'après elle, écrire à la main améliore les performances cognitives des élèves et facilite leur apprentissage.

Beth Mizell , l a sénatrice qui a proposé cette loi en Louisiane, explique avoir été très étonnée de voir des lycéens qui travaillaient avec elle pour l'été incapables de déchiffrer des vieux documents écrits à la main.

Une meilleure capacité de synthèse et d'assimilation

Les études scientifiques démontrent également que les enfants comme les adultes, qui prennent des notes au stylo ont une meilleure assimilation et une meilleure capacité de synthèse que ceux qui les prennent à l'ordinateur.

Alors que la formation de chaque lettre exige des mouvements différents avec le stylo, on a tendance à les repéter sur un clavier. De fait, le stylo oblige à faire davantage fonctionner son cerveau.

«Nous avons remarqué que les étudiants qui prennent des notes sur les ordinateurs portables sont ceux qui ont obtenu les pires résultats sur les questions conceptuelles... Ceux qui prennent les notes avec l'ordinateur ont tendance à transcrire textuellement ce qu'ils entendent plutôt que de reprendre l'information à leur compte. Ce qui est préjudiciable à l'apprentissage», soulignaient en 2014 des chercheurs de l'Université de Princeton à propos d'une étude consacrée au sujet.