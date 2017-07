Montaigne, le premier des blogueurs

Montaigne, selon les dires de ses contemporains, ne possédait ni ordinateur, ni adresse mail, ni page Facebook, ni compte Twitter. Pourtant, à sa manière, il a été le précurseur d'un genre plus ou moins littéraire qui fait fureur à notre époque, j'ai nommé la tenue d'un blog, activité ô combien respectable dont je suis, selon ma mère, le plus éminent spécialiste.

Par blog, j'entends cet assemblage iconoclaste et quelque peu fourre-tout de réflexions, d'articles, d'avertissements, de mises au point, de suppliques, de coups de gueule, d'avis divers et variés sur une multitude de sujets, exercice qui tient à la fois du journal intime, du carnet de notes et de l'autofiction.

Voici comment il commence:

«C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit, dés l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis : à ce que m'ayant perdu (ce qu'ils ont à faire bientôt) ils y puissent retrouver aucuns traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent, plus altiére et plus vive, la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice : car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier, et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre : ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain.»