Les pires moments des discours de mariage, racontés par le DJ

Au cours d’un mariage, le DJ est celui qu’on ne remarque pas, mais sur qui la repose la réussite de la soirée. Car il porte la lourde responsabilité de confectionner les meilleures playlists possibles pour contenter tous les invités, «les grands-parents amateurs de musette, l’oncle métalleux, les cousins teufeurs, le témoin salsero, les parents bloqués sur Sardou, les gamins fans de Black M, sans compter que les mariés eux-mêmes ont parfois des goûts musicaux diamétralement opposés», rappelait Libération début juillet 2017.

Non seulement forcés de passer du Patrick Sébastien tous les week-ends, les DJs sont également contraints d’assister aux discours de mariage, des meilleurs aux pires. Car un mariage peut vite basculer de l’allégresse à la bagarre générale en l’espace d’un seul toast raté. Vice Australia a recueilli les paroles de DJ’s de mariages qui témoignent des pires discours qu’ils ont pu entendre.

Des moments gênants

Parmi les pires discours dont se rappellent les DJs, on retrouve ceux des témoins qui ont tendance à vouloir rigoler des relations passées des mariés. Sans grand succès.

«La demoiselle d’honneur a commencé à raconter à tout le monde que la mariée s’était presque mariée à Las Vegas avec un gars qu’elle ne connaissait pas. Personne n’a rigolé, et il y avait de nombreux murmures dans la salle. J’ai mis une chanson pour apaiser: «Kung Fu Fighting». On ne peut pas être énervé en écoutant ça.» Aaron, DJ pour That DJ Australia.

«Le garçon d’honneur a dit que le marié avait couché avec plein de filles dans sa voiture. Nom après nom, il continuait de les énumérer. D’autres gars rigolaient beaucoup, mais la mariée avait l’air très énervée. La foule était silencieuse, et parfois un «oh mon Dieu» se faisait entendre. Au bout d’un moment, le père de la mariée l’a viré de la scène car il n’en pouvait plus.» Dylan, DJ pour Majestic Wedding DJs.

Mais les témoins peuvent se mettre eux-mêmes dans des situations gênantes, comme l’explique Kerry, DJ pour DJ Wedding Specialists:

«Le garçon d’honneur était très stressé à l’idée de faire son discours et il faisait des pauses de quinze secondes entre chaque mot. Son speech a duré 50 minutes. Les gens dans l’assemblée ont commencé à se lever et à parler. Les mariés essayaient d’être gentils, mais on voyait sur leurs visages qu’ils en avaient assez.»

Du mauvais goût

Une fois alcoolisés, la famille et les témoins de mariage peuvent devenir de vrais casseurs d’ambiance, à coup de blagues lourdes, qui ne sont généralement pas du goût des mariés.

«Le garçon d’honneur s’est déshabillé, ce qui n’aurait pas été grave s’il n’avait pas porté les sous-vêtements de la mariée en dessous. Elle était dans une colère noire. Elle a quitté les lieux et tout le monde était sous le choc. J’ai mis un medley du top 40 pour calmer tout le monde.» Kerry, DJ pour DJ Wedding Specialists