En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un blogueur a interdiction d'insulter en disant «tomate»

Ce n’est pourtant pas une insulte commune, mais un blogueur papouasien s’est vu interdire d’utiliser le mot «tomate» pour se référer à l’actuel responsable de la commission électorale, Patilias Gamato, dont le patronyme ressemble de près au mot «tomato» (tomate en anglais), rapporte la BBC.

Martyn Namorong, une blogueur célèbre en Papouasie-Nouvelle-Guinée avait détourné le nom de Gamato pour critiquer la manière dont se sont tenues les élections législatives de juin dernier, et dont les résultats ne sont toujours pas connus. Retards, soupçons d’irrégularités et d’achats de voix: Namorong s’en était pris au commissaire en raison de sa mauvaise gestion, en le traitant à plusieurs reprises de «tomate» sur les réseaux sociaux. Il est même accusé d’avoir publié une photo de Gamato en remplaçant sa tête par ledit fruit, ce qu’il a nié.

Patilias Gamato a alors décidé de trainer le blogueur en justice, en raison «du stress, de l’anxiété et de la mauvaise réputation» que lui ont causé les propos de Martyn Namorong. «Il a fait des déclarations diffamatoires et a changé mon nom en “tomate”», a expliqué le Commissaire au média australien ABC News. «Je ne ressemble pas à une tomate, je suis un être humain.»

Lundi 17 juillet, la BBC annonçait que Gamato avait gagné son procès. Le blogueur sera désormais interdit de publier et de diffuser de nouveaux propos de ce genre concernant le commissaire électoral.

En réponse à la décision de la Cour, Namorong a tweeté une photo de lui bâillonné et aveuglé:

Day 2

I do have legal representation.



You should be more worried about #PNG’s future than my plight pic.twitter.com/usNQhWtg5h