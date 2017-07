Les autorités saoudiennes ouvrent une enquête sur une femme en minijupe sur Snapchat

Une mannequin saoudienne s'est fait filmer en train de marcher en minijupe dans le fort historique du village d'Ushayqir, dans une région particulièrement conservatrice du pays. Elle a posté la vidéo sur Snapchat, et les images ont aussi été partagées sur Twitter.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

Très vite, le «Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice» a riposté. «La présidence a identifié une vidéo d'une fille avec des vêtements différents et nous nous coordonnons avec les autorités pour enquêter», a déclaré son porte-parole.

Des internautes ont posté ce qui semble être un mandat d'arrêt de la police de Ryad. On peut y lire que la jeune femme, du nom de Khulood, est accusée d'avoir pris «des photos alors qu'elle portait des habits indécents, manquant ainsi de respect et violant les enseignements de l'islam, ainsi que les traditions et coutumes du pays». En Arabie saoudite, les femmes sont obligées de porter de longues tuniques, les abayas, et de couvrir leur visage et leurs cheveux.

Les habits de Khulood ont lancé un débat houleux sur les réseaux sociaux saoudiens. Certains utilisent l'exemple de la France pour tenter de justifier l'interdiction des jupes courtes:

«Il faut respecter les lois du pays. En France, le niqab est interdit et les femmes doient payer une amende si elles le portent. En Arabie saoudite, porter des abayas et des vêtements modestes fait partie des lois du royaume.»

Certains ont dénoncé le deux poids deux mesures des autorités selon que les femmes sont étrangères ou saoudiennes.

«Si c'était une étrangère, ils loueraient la beauté de sa taille et de ses yeux... Mais parce qu'elle est saoudienne, ils demandent qu'elle soit arrêtée.»

Un des posts les plus populaires sur le sujet montre la mannequin saoudienne avec la tête d'Ivanka Trump, la fille du président des États-Unis, pour dénoncer le fait que les dignitaires étrangers et leurs épouses soient autorisés à porter des vêtements à l'occidentale.