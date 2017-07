En cours, les étudiants ont tendance à mieux travailler sans ordinateurs portables

Si l'on est bien sûr d'une chose, indique le site Scientific American, c'est qu'à l'automne, les ordinateurs portables seront encore omniprésents dans les amphis comme c'est souvent le cas à chaque rentrée. Ces machines servent généralement d'outil de prise de notes ou pour des recherches en ligne sur des sujets liés aux cours. Ce qui en soit n'est pas une mauvaise. Mais il y a un inconvénient de taille. Car, d'après une récente étude menée par des scientifiques de l'Université de l'État du Michigan, plutôt que d'aider, l'ordinateur devient un outil de distraction pour de nombreux étudiants. En clair, on passe parfois plus de temps à tchater avec les copains, à surfer sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos...

Un tiers du temps de cours consacré à la distraction

Pour mesurer l'impact négatif que l'utilisation des ordinateurs portables dans les amphis a sur les étudiants, la scientifique Susan Ravizza et ses collègues ont demandé à 84 volontaires de se connecter à un serveur proxy afin de suivre leur usage d'internet durant un semestre complet.

Les chercheurs se sont surtout intéressés au temps que ces derniers ont passé en ligne, les sites spécifiques qu'ils ont visités et les différentes requêtes envoyées au serveur lors de chaque session. Ils ont également demandé aux étudiants d'estimer eux-mêmes le temps qu'ils ont passé à surfer en classe et de juger la façon dont ce temps impactait leur apprentissage. Il en ressort que les étudiants passent en moyenne quarante minutes sur une heure et vingt minutes de cours à surfer sur internet à des fins non académiques: discussion sur les réseaux sociaux, vidéos, vérification de mails, jeux, achats et lecture de news. Seulement cinq minutes de ce temps ont été consacrées à des recherches liées au cours.

Méconnaissance des avantages de l'ordinateur

Cet usage non-académique de l'ordinateur affecte négativement les résultats aux examens finaux, de sorte que les étudiants ayant une utilisation plus élevée sont ceux aussi qui ont obtenu les plus faibles résultats au cours du semestre. Par ailleurs, cet usage non académique reflète pour certains une incapacité à inhiber leur comportement perturbateur.