Trump est à Paris mais sans son mystérieux ami Jim

Si Jim existe vraiment, nul ne doute que ce curieux «ami» de Donald Trump n'est pas du premier voyage officiel à Paris du 45e président des États-Unis ce jeudi 13 juillet, ironise Associeted Press. La raison? Selon Trump, Jim a cessé de mettre les pieds dans la capitale française car celle-ci serait «truffée de terroristes».

À plusieurs reprises, durant sa campagne, le chef de l'État américain a fait référence à ce personnage énigmatique que personne ne connaît pour mettre en cause la politique d'accueil des migrants en Europe. En février, lors de la grande conférence annuelle des conservateurs, le nom de Jim avait retenu particulièrement l'attention. Pour défendre une politique migratoire plus restrictive, Trump avait cité en contre-exemple les pays européens.

«J'ai un ami, c'est quelqu'un de très important. Il adorait Paris. Tous les étés il s'y rendait avec sa famille. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps et j'ai dit: “Jim, comment va Paris?”; “je n'y vais plus. Paris n'est plus Paris.” Avant il n'aurait jamais raté une occasion pour visiter la ville. Aujourd'hui, il n'y pense même plus», avait affirmé le commandant en chef.

