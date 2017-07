Réforme des impôts de Trump: les pauvres gagneront environ 40 dollars, les riches 940.000 dollars

En avril, le gouvernement Trump a publié une proposition de réforme des impôts, et le directeur du budget a dit qu'il s'agirait de «la plus grande réduction d'impôts de l'histoire», mais qu'elle aiderait aussi les classes moyennes.

Un think tank de Washington, le Tax Policy Center, vient de publier une étude montrant qu'au contraire, le projet était favorable aux très riches. Comme le résume Dylan Matthews dans Vox, les estimations montrent qu'une famille aux revenus modestes gagnerait environ 40 dollars par an en réduction d'impôts (soit une augmentation de 0,3%), alors que les familles aux revenus de plus de 3,4 millions de dollars annuels bénéficieraient d'une réduction de 937.700 dollars.

Étant donné que le projet de Trump est encore très vague, les chercheurs du Tax Policy Center ont estimé plusieurs scénarios probables. Dans le meilleur des cas, le pays perdrait 3,5 trillions de dollars en revenus sur dix ans, et les réductions bénéficieraient surtout aux plus riches. Les 1% verraient leurs revenus augmenter de 11,5%, alors que les revenus moyens augmenteraient de 1,3%.

Promesses non tenues

Parmi les mesures proposées qui sont les plus coûteuses, il y a une réduction de l'impôt sur les corporations (qui passerait à 15%, alors que le taux peut actuellement atteindre un maximum de 35%). Pour les plus hauts revenus, le taux d'imposition passerait de 39,6 à 35% et le plan élimine aussi une taxe sur les investissements qui avait permis de financer la réforme de santé d'Obama.

Par contre, comme le note le Washington Post, le projet élimine certaines déductions, ce qui fait que plusieurs foyers de la classe moyenne, avec des revenus annuels de plus de 50.000 dollars pourraient payer mille dollars de plus par an. Les foyers très aisés mais pas ultra riches (plus de 200.000 dollars par an) payeraient quelques milliers de dollars en plus.

La Maison-Blanche travaille à l'élaboration d'un projet plus détaillé qui devrait être dévoilé en septembre. Après avoir été nommé au Trésor en novembre dernier, Steven Mnuchin avait déclaré qu'il n'y aurait pas de baisses d'impôts pour les riches, mais ce projet va à l'encontre de sa promesse.